ООН сократит персонал на 20%: увольнение грозит тысячам людей

ООН намерена в ближайшее время сократить 20% своего персонала из-за ограниченного финансирования.

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Руководство ООН дало указание своим офисам и агентствам подготовить предложения по сокращению 20% штата. Это решение было принято в связи с острым финансовым кризисом. Об этом сообщает Associated Press

Сообщается, что сокращения коснутся более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, занимающиеся поддержкой беженцев, вопросами гендерного равенства, международной торговли, экологии и городского развития.

ООН планирует провести увольнения в рамках масштабных реформ, инициированных генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, который намерен снизить бюджет организации на 15-20%, что составляет примерно 3,72 миллиарда долларов.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сокращения касаются около 14 тысяч должностей, покрываемых регулярным бюджетом, или обычных 2800 должностей.

Предложения по сокращениям нужно подать до 13 июня. Представитель ООН отметил, что они будут учтены в бюджете на 2026 год, который Генассамблея рассмотрит и утвердит в декабре 2025 года.

По данным агентства, в 2024 году 152 из 193 стран-членов ООН уплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай. Но 41 страна, включая США, этого не сделала.

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