Практика судов
  1. В мире

ООН сократит персонал на 20%: увольнение грозит тысячам людей

21:41, 31 мая 2025
ООН намерена в ближайшее время сократить 20% своего персонала из-за ограниченного финансирования.
ООН сократит персонал на 20%: увольнение грозит тысячам людей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководство ООН дало указание своим офисам и агентствам подготовить предложения по сокращению 20% штата. Это решение было принято в связи с острым финансовым кризисом. Об этом сообщает Associated Press

Сообщается, что сокращения коснутся более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, занимающиеся поддержкой беженцев, вопросами гендерного равенства, международной торговли, экологии и городского развития.

ООН планирует провести увольнения в рамках масштабных реформ, инициированных генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, который намерен снизить бюджет организации на 15-20%, что составляет примерно 3,72 миллиарда долларов.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что сокращения касаются около 14 тысяч должностей, покрываемых регулярным бюджетом, или обычных 2800 должностей.

Предложения по сокращениям нужно подать до 13 июня. Представитель ООН отметил, что они будут учтены в бюджете на 2026 год, который Генассамблея рассмотрит и утвердит в декабре 2025 года.

По данным агентства, в 2024 году 152 из 193 стран-членов ООН уплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай. Но 41 страна, включая США, этого не сделала.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минюст США заявил, что Американская ассоциация юристов больше не будет оценивать кандидатов в судьи

Генпрокурор Пэм Бонди указала, что Американская ассоциация юристов неизменно и демонстративно отдает предпочтение кандидатам в судьи, выдвинутым от Демократической партии, поэтому теперь АВА будет отстранена от оценки будущих судей.

Коррупция, непрозрачность и безнаказанность подтачивают систему управления ЕС – Politico

Даже в случае с «Pfizergate» дипломаты не ожидают последствий для Урсулы фон дер Ляйен.

Галина Третьякова: часть граждан платит налоги на обеспечение высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим

Часть граждан, которые платят в процентах больше потребительских налогов, платят налоги в пользу обеспечения высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим, – Галина Третьякова объяснила необходимость изменений.

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей

ВККС сможет инициировать проверку декларации добропорядочности — как по собственной инициативе, так и по обращению.

Уполномоченная Кабмина по вопросам ґендерной политики выяснила, как правильно писать в законах – гендер или ґендер

Как выяснила уполномоченная, в нормативно-правовых актах, официальных документах и публичном пространстве следует писать не «ґендер», а «гендер».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду