На Тернопільщині чоловік забив до смерті безхатька, бо той їв його малину

Через зірвані ягоди малини чоловік палицею забив до смерті безхатька.

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У Тернополі апеляційний суд підтвердив вирок Кременецького районного суду, залишивши без змін рішення щодо місцевого жителя, визнаного винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. За скоєне чоловік отримав 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє обласна прокуратура

Інцидент стався у закинутому складському приміщенні колишньої фабрики в місті Почаїв. Чоловік кілька разів вдарив дерев’яною палицею безхатька, який проживав там, по тілу та голові. Завдані травми виявилися смертельними. Причиною конфлікту стала зірвана безхатьком малина з кущів нападника.

Таким чином, відповідно до рішення суду, мешканець Почаєва проведе у в’язниці 8 років. Вирок набрав законної сили.

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