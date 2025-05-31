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Зараз немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, — Зеленський про підготовку до переговорів

20:46, 31 травня 2025
Володимир Зеленський висловив сподівання, що США будуть рішучими в питанні санкцій проти Росії, щоб допомогти встановленню миру.
Зараз немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, — Зеленський про підготовку до переговорів
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Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію із підготовкою до нового раунду переговорів з Росією в Стамбулі. За його словами, наразі Україна та партнери не мають інформації про цілі РФ на можливій зустрічі.

"Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно", - сказав Зеленський під час відеозвернення.

Він повідомив, що це питання обговорювалося напередодні з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також Президент додав, що всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реальне припинення вогню.

"Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Україні провести новий раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що для організації зустрічі з делегацією РФ 2 червня спочатку потрібен їх меморандум. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вимога України про передачу «меморандуму» щодо припинення вогню є «неконструктивною».

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рф Україна Туреччина війна Володимир Зеленський переговори

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