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В РФ ответили по требованию Украины передать «меморандум» о прекращении огня

13:24, 29 мая 2025
У Путина фактически отказались передавать «меморандум».
В РФ ответили по требованию Украины передать «меморандум» о прекращении огня
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование Украины о передаче "меморандума" о прекращении огня является "неконструктивным".

"РФ как раз и предложила в понедельник 2 июня встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно — это все неконструктивно", — заявил Песков.

По его словам, Украина еще не дала согласия на новую встречу в Стамбуле 2 июня.

Песков отказался также комментировать, какие условия будет выдвигать РФ в своем "меморандуме".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Украине провести новый раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня.

Министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил, что для организации встречи с делегацией РФ 2 июня сначала нужен их меморандум.

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рф Украина война переговоры

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