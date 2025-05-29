Экс-руководитель миграционной службы из Луганщины незаконно насчитал себе премий почти на 350 тысяч гривен, — ГБР

Чиновник самовольно установил надбавки за «интенсивность труда» в размере 365% должностного оклада.

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Бывший руководитель одного из областных управлений Государственной миграционной службы незаконно начислил себе премий почти на 350 тысяч гривен. Ему объявлено подозрение. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в начале 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ, когда большинство сотрудников территориального органа было переведено в режим «простоя», чиновник самовольно установил себе надбавки за «интенсивность труда» в размере 365% должностного оклада.

Нарушая нормы действующего законодательства и без согласования с руководством центрального аппарата ГМС, в период с июля по декабрь 2022 года он подписывал платежные документы и распоряжался бюджетными средствами. Подчиненные, выполняя его указания, начисляли премии, в результате чего фигурант незаконно получил почти 347 тысяч гривен.

Позже он уволился с должности.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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