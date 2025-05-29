Экс-руководитель миграционной службы из Луганщины незаконно насчитал себе премий почти на 350 тысяч гривен, — ГБР

Бывший руководитель одного из областных управлений Государственной миграционной службы незаконно начислил себе премий почти на 350 тысяч гривен. Ему объявлено подозрение. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По данным следствия, в начале 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ, когда большинство сотрудников территориального органа было переведено в режим «простоя», чиновник самовольно установил себе надбавки за «интенсивность труда» в размере 365% должностного оклада.
Нарушая нормы действующего законодательства и без согласования с руководством центрального аппарата ГМС, в период с июля по декабрь 2022 года он подписывал платежные документы и распоряжался бюджетными средствами. Подчиненные, выполняя его указания, начисляли премии, в результате чего фигурант незаконно получил почти 347 тысяч гривен.
Позже он уволился с должности.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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