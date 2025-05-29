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В Сумах подростки угрожали взорвать школу и требовали 3 миллиона гривен выкупа

13:23, 29 мая 2025
За фейковое сообщение о минировании одному из ребят грозит до восьми лет лишения свободы.
В Сумах подростки угрожали взорвать школу и требовали 3 миллиона гривен выкупа
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Сумах двое подростков угрожали взорвать школу и требовали выкуп в 3 миллиона гривен. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, 16-летний подозреваемый предоставил своему товарищу, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, необходимые данные для создания электронной почты и отправки письма компетентным органам.

В частности, молодые люди согласовали текст, в котором говорилось, что террористическая группировка заминировала школу четырьмя гексогеновыми бомбами весом по 6 кг каждая и требовала выкуп в размере 3 млн грн. В случае невыполнения условий «школа вместе с детьми взлетит на 20 метров в небо».

При этом подростки указали фамилию, имя и адрес знакомой девушки, куда должны были привезти деньги.

Для проверки полученной информации была задействована большая группа правоохранителей, которые взрывных устройств или веществ не обнаружили. Вместо этого установили личности «шутников».

Действия старшего квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

В отношении младшего сообщника решается вопрос о применении воспитательных мер.

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дети Сумы школа

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