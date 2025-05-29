В Одессе судили мужчину, который зарегистрировал 37 фиктивных фирм и получал 10 тысяч гривен с каждой

Одессит создал десятки фиктивных фирм и передал управление посторонним.

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В Одессе судили местного жителя, который подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями. Мужчина зарегистрировал на себя 37 фиктивных компаний. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности в Одесской области.

Детективы выяснили, что указанные компании использовались для минимизации налоговой нагрузки и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Через все 37 предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

В свою очередь, фигурант уголовного производства не выполнял на предприятиях никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы в отношении которых расследуются в отдельных уголовных производствах. За невмешательство в хозяйственную деятельность компаний он ежегодно получал по 10 тыс. грн с каждой зарегистрированной фирмы.

Суд вынес приговор и признал подозреваемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с освобождением от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок один год.

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