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Мужчина затопил соседку, но отказался возмещать ущерб — что решил суд

21:07, 29 мая 2025
Представители коммунального предприятия составили акт о залитии, но сосед отказался согласовывать сумму причиненного ущерба и ее возмещение.
Мужчина затопил соседку, но отказался возмещать ущерб — что решил суд
Фото: gre4ka.info
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В Хмельницкой области жительница г. Славута подала иск к своему соседу с просьбой взыскать с него материальный ущерб, причиненный вследствие затопления ее квартиры. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В прошлом году из-за неправильного соединения сифона под ванной в квартире этажом выше ее жилье было затоплено. Представители коммунального предприятия составили акт о залитии. Однако сосед отказался согласовывать сумму причиненного ущерба и ее возмещение. Поэтому за защитой своих прав женщина обратилась в суд.

Славутский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил ее исковые требования: взыскал с ответчика в ее пользу 54 223 грн материального ущерба и 22 011 грн судебных расходов.

Сосед не согласился с таким решением и обжаловал его в апелляционный суд. Заявил, что в его квартиру коммунальщики не приходили, никто не обследовал инженерные сети водоснабжения и водоотведения и не уведомлял о составлении акта о залитии квартиры. Поэтому считает, что акт составлен с нарушением Правил содержания жилых домов и придомовых территорий и не может быть надлежащим доказательством, в том числе для подтверждения его вины в причинении ущерба.

Коллегия судей апелляционного суда отклонила доводы апеллянта. Указала, что акт о залитии квартиры в совокупности с показаниями свидетелей, фотографиями и другими доказательствами является надлежащим и допустимым доказательством по делу.

По заключению эксперта на основании осмотра квартиры и акта о залитии, следы затопления были на кухне, в ванной и жилой комнате: вследствие протекания повреждены подвесной потолок, декоративная штукатурка, обои, обшивка стен и потолков, дверное полотно. Владелице квартиры причинен материальный ущерб в размере 54 223 грн.

Коллегия судей обратила внимание, что места наибольшего скопления влаги находятся в верхней части квартиры, следовательно повреждения возникли в результате воздействия воды, которая проникла через конструкции стен и перекрытия с верхнего этажа.

Эти обстоятельства указывают на причинно-следственную связь между протечкой воды из квартиры ответчика, расположенной этажом выше, и затоплением квартиры истца, что также указано в акте о залитии, отметил суд.

Поскольку апеллянт не опроверг отсутствие своей вины в затоплении квартиры соседки, ХАС оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

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