В Одесі судили чоловіка, який зареєстрував 37 фіктивних фірм та отримував 10 тисяч гривень з кожної

Одесит створив десятки фіктивних фірм і передав управління стороннім особам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судили місцевого мешканця, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєстрував на себе 37 фіктивних компаній. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Детективи зʼясували, що згадувані компанії використовували для мінімізації податкового навантаження та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Через всі 37 підприємств відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Своєю чергою, фігурант кримінального провадження не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремих кримінальних провадженнях. За невтручання в господарську діяльність компаній він отримував щороку по 10 тис. грн з кожної зареєстрованої фірми.

Суд виніс вирок та визнав підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).

Чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків та адміністративно-господарчих обов’язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 рік, із звільненням від відбування основного покарання із випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.