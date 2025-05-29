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У Сумах підлітки погрожували підірвати школу і вимагали 3 мільйони гривень викупу

13:23, 29 травня 2025
За фейкове повідомлення про мінування одному з хлопців загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Сумах підлітки погрожували підірвати школу і вимагали 3 мільйони гривень викупу
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Сумах двоє хлопців погрожували підірвати школу і вимагали 3 мільйони гривень викупу. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16-річний підозрюваний надав своєму товаришу, який ще не досяг віку кримінальної відповідальності, необхідні дані, які той використав для створення електронної пошти та надсилання листа відповідним компетентним органам.

Зокрема, юнаки узгодили текст, у якому йшлось про те, що терористичне угрупування замінувало школу 4 гексогеновими бомбами 6 кг кожна та вимагали викуп у розмірі 3 млн грн. У випадку невиконання умов «школа разом з дітьми підлетить на 20 м у небо».

При цьому юнаки вказали прізвище, ім’я та адресу, куди слід привезти кошти, знайомої дівчини.

Так, для перевірки надісланої інформації була задіяна велика кількість правоохоронців, які жодних вибухових пристроїв чи речовин не виявили. Натомість встановили осіб, які в такий спосіб «пожартували».

Дії старшого кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Стосовно його молодшого спільника вирішується питання про застосування заходів виховного характеру.

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