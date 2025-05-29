Екскерівник міграційної служби з Луганщини незаконно нарахував собі премій майже на 350 тисяч гривень, — ДБР

Чиновник самовільно встановив собі надбавки за «інтенсивність праці» у розмірі 365% посадового окладу.

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Колишній керівник одного з обласних управлінь Державної міграційної служби незаконно нарахував сам собі премій майже на 350 тисяч гривень. Йому оголошено підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ, коли більшість працівників територіального органу було переведено в режим «простою», чиновник самовільно встановив собі надбавки за «інтенсивність праці» у розмірі 365% посадового окладу.

Порушуючи норми чинного законодавства та без погодження з керівництвом центрального апарату ДМС, у період із липня по грудень 2022 року він підписував платіжні документи й розпоряджався бюджетними коштами. Підлеглі, виконуючи його вказівки, нараховували премії, внаслідок чого фігурант незаконно отримав майже 347 тисяч гривень.

Згодом він звільнився з посади.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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