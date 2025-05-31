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Можно ли с водителем оформить договор гражданско-правового характера — ответ Гоструда

21:05, 31 мая 2025
Автомобильный перевозчик должен заключать с водителями именно трудовые договоры, а не гражданско-правовые соглашения.
Можно ли с водителем оформить договор гражданско-правового характера — ответ Гоструда
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли с водителем оформить договор гражданско-правового характера.

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Украины от 05.04.2001 №2344-III «Об автомобильном транспорте», автомобильным перевозчиком считается физическое или юридическое лицо, осуществляющее на коммерческой основе или за собственные средства перевозки пассажиров или грузов транспортными средствами.

Согласно ст. 16 этого Закона, к персоналу автомобильного транспорта относятся работники, непосредственно оказывающие услуги по перевозке пассажиров или грузов, выполняющие работы по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, а также оказывающие вспомогательные услуги, связанные с перевозками.

Трудовые отношения с таким персоналом регулируются трудовым законодательством, включая положения о дисциплине труда и правилах внутреннего трудового распорядка.

В ст. 18 указано, что с целью обеспечения безопасного труда и эффективного контроля за работой водителей транспортных средств перевозчики обязаны:

  • организовывать работу водителей, определять режимы их труда и отдыха в соответствии с требованиями законодательства;
  • обеспечивать соблюдение требований законодательства по вопросам охраны труда;
  • организовывать и контролировать своевременное прохождение водителями медицинских осмотров;
  • обеспечивать работников надлежащими санитарно-бытовыми условиями.

Контроль за работой водителей должен обеспечивать надлежащее исполнение ими служебных обязанностей, включая соблюдение режимов труда и отдыха, а также требований законодательства о труде.

Следовательно, исходя из изложенного автомобильный перевозчик для осуществления перевозок обязан заключать с водителями трудовые договоры, а не договоры гражданско-правового характера.

В то же время ч. 1 ст. 1 Закона №2344 определяет понятие автомобильного самозанятого перевозчика – это физическое лицо-предприниматель, осуществляющее перевозку пассажиров на такси на коммерческой основе или за свой счет без применения труда наемных водителей.

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