В Виннице посадили мужчину, который систематически издевался над бывшей женой

Он постоянно издевался над бывшей женой психологически и физически, угрожал ей, оскорблял и создавал такие условия жизни, что это привело к страху ее за собственную безопасность.

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В Виннице доказали в суде вину мужа в совершении домашнего насилия, преднамеренно причинении тяжких телесных повреждений своей бывшей жене, легких телесных повреждений ее сестре и умышленном неисполнении судебных ограничительных предписаний.

Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы, сообщает областная прокуратура.

По материалам дела он систематически применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей жене, угрожал ей, оскорблял нецензурной бранью и создавал невыносимые условия для проживания. Это привело к значительному ухудшению здоровья женщины и страху за безопасность.

Мужчина уже раньше имел судебные ограничительные предписания из-за домашнего насилия, однако игнорировал их и не прекращал преступного поведения. В декабре прошлого года, во время одного из конфликтов, он нанес бывшей жене удар ножом в живот, нанеся тяжкие телесные повреждения.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину полностью.

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