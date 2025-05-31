У Вінниці ув’язнили чоловіка, який систематично знущався над колишньою дружиною

Він постійно знущався над колишньою дружиною психологічно та фізично, погрожував їй, ображав і створював такі умови життя, що це спричинило страх її за власну безпеку.

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У Вінниці довели у суді вину чоловіка у вчиненні домашнього насильства, умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своїй колишній дружині, легких тілесних ушкоджень її сестрі та умисному невиконанні судових обмежувальних приписів.

Чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі, повідомляє обласна прокуратура.

За матеріалами справи, він систематично застосовував психологічне і фізичне насильство до своєї колишньої дружини, погрожував їй, ображав нецензурною лайкою та створював нестерпні умови для проживання. Це призвело до значного погіршення здоров’я жінки та страху за власну безпеку.

Чоловік вже раніше мав судові обмежувальні приписи через домашнє насильство, однак ігнорував їх і не припиняв злочинної поведінки. У грудні минулого року, під час одного з конфліктів, він наніс колишній дружині удар ножем у живіт, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину повністю.

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