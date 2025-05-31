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Чи збережеться пенсія за вислугу років під час мобілізації колишнього працівника поліції — роз’яснення

18:38, 31 травня 2025
Після звільнення зі служби пенсія виплачується з урахуванням додаткового стажу, який людина отримала під час служби в армії.
Чи збережеться пенсія за вислугу років під час мобілізації колишнього працівника поліції — роз’яснення
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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи збережеться пенсія за вислугу років під час мобілізації колишнього працівника поліції. 

Зазначається, що виплата пенсії буде продовжена. Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється.

Після звільнення зі служби виплата пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років, набутої під час проходження військової служби.

У разі якщо новий розмір пенсії буде нижчим за попередній, виплата продовжуватиметься в розмірі, який пенсіонер отримував до мобілізації.

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