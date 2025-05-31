У Пенсійному фонді розповіли, що враховують при нарахуванні доплати за понаднормовий стаж

Пенсійний фонд у Вінницькій області розповідає, що в Україні пенсіонери, у яких наявний стаж перевищує встановлену законом норму, можуть отримати доплату до своїх виплат. За кожен повний рік «зайвого» страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру. Ця доплата здійснюються і в 2025 році.
Як визначається понаднормовий стаж?
Це залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:
Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний «додатковий» рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.
Яким буде розмір доплати?
У 2025 році прожитковий мінімум становить 2361 грн. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 грн (2361 × 1%). Приміром, за 10 років понаднормового стажу пенсіонер отримує додатково 236,1 грн на місяць (10х23,61).
Зазначимо, що наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений.
А що з працюючими пенсіонерами?
Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплат може бути перерахований згідно з актуальними даними.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.