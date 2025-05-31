У Пенсійному фонді розповіли, що враховують при нарахуванні доплати за понаднормовий стаж

Доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

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Пенсійний фонд у Вінницькій області розповідає, що в Україні пенсіонери, у яких наявний стаж перевищує встановлену законом норму, можуть отримати доплату до своїх виплат. За кожен повний рік «зайвого» страхового стажу пенсія за віком збільшується на 1% від її обчисленого розміру. Ця доплата здійснюються і в 2025 році.

Як визначається понаднормовий стаж?

Це залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:

якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний «додатковий» рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

Яким буде розмір доплати?

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2361 грн. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 грн (2361 × 1%). Приміром, за 10 років понаднормового стажу пенсіонер отримує додатково 236,1 грн на місяць (10х23,61).

Зазначимо, що наявний в особи понаднормовий стаж не може бути обмежений.

А що з працюючими пенсіонерами?

Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення розмір виплат може бути перерахований згідно з актуальними даними.

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