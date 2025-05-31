Українські літаки F-16 та Mirage підключать до «військового Wi-Fi» НАТО, — Міноборони

Україна підключається до авіаційної системи НАТО, - розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Україна розпочала інтеграцію з авіаційною системою НАТО, що дозволить літакам Збройних сил ефективніше взаємодіяти з партнерами за допомогою цифрового інтерфейсу. Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Для реалізації цього кроку Україна підписала ліцензійну угоду на використання програмного забезпечення НАТО - Системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення (CRC System Interface, CSI).

Цей крок дозволить українським Повітряним силам працювати в єдиній цифровій системі з авіацією країн Альянсу.

"Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Link-16 – "військового Wi-Fi" НАТО, який забезпечує управління літаками (F-16, Mirage 2000), засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (Patriot), які надані в якості міжнародної військової допомоги", – розповіла Черногоренко.

CSI використовує більшість країн НАТО, тому її впровадження забезпечить повну взаємосумісність з партнерами.

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