Украинские самолеты F-16 и Mirage подключат к «военному Wi-Fi» НАТО, — Минобороны

Украина подключается к авиационной системе НАТО, - рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Украина начала интеграцию с авиационной системой НАТО, что позволит самолетам Вооруженных сил более эффективно взаимодействовать с партнерами посредством цифрового интерфейса. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Для реализации этого шага Украина подписала лицензионное соглашение на использование программного обеспечения НАТО – Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Этот шаг позволит украинским воздушным силам работать в единой цифровой системе с авиацией стран Альянса.

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО, обеспечивающего управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", – рассказала Черногоренко.

CSI используют большинство стран НАТО, поэтому ее внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами.

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