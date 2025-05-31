Согласились работать на врага — в Запорожье апелляционный суд пересмотрел заочные приговоры осужденным за госизмену

В Бердянске женщина, работавшая в пляжном кафе, согласилась на должность в незаконно созданном правоохранительном органе.

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Запорожский апелляционный суд сообщает о рассмотрении апелляционных жалоб обвиняемых в коллаборационной деятельности и государственной измене, состоявшемся 29 мая.

Так, в открытом судебном заседании была рассмотрена апелляционная жалоба защитника обвиняемой на приговор Октябрьского районного суда г. Запорожье от 7 февраля 2025 года.

По информации Запорожского апелляционного суда, женщина, которая до полномасштабного вторжения работала в пляжном кафе, обвиняется в том, что после временной оккупации территорий г. Бердянск Запорожской области государством-агрессором, а именно не позднее сентября 2022 года, добровольно заняла должность так называемого «инспектора группы по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД» в незаконном правоохранительном органе так называемого «УВД по г. Бердянск и Бердянскому району».

На указанной должности она осуществляла дежурства, агитацию местного населения, в частности организовывала и проводила пропагандистские массовые мероприятия в учебных заведениях и учреждениях г. Бердянск, снималась в пропагандистских видео.

Приговором местного суда гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 111-1 (Коллаборационная деятельность) УК Украины, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти и правоохранительных органах на срок 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Не согласившись с таким приговором, защитник обвиняемой подала апелляционную жалобу, в которой ссылалась на то, что обвиняемая, находясь на временно оккупированной территории Украины, была вынуждена трудоустроиться в незаконных правоохранительных органах, а её деятельность ограничивалась исключительно выполнением обязанностей в рамках обеспечения общественного порядка. Просила отменить приговор суда первой инстанции, уголовное производство закрыть.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел было принято решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменений.

Поскольку обвиняемая находится на временно неподконтрольной Украине территории, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента её фактического задержания.

Уголовное производство осуществлялось за отсутствия обвиняемой в порядке специального судебного производства (дело № 331/1932/24).

Также коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защитника обвиняемого на приговор Вольнянского районного суда Запорожской области от 7 марта 2025 года, которым он признан виновным в совершении государственной измены.

Мужчина, будучи гражданином Украины и находясь на должности следователя Бердянского РВП ГУНП в Запорожской области, желая помочь оккупационной администрации РФ и сделать свой личный вклад в создание и функционирование на территории Запорожской области, в частности смт. Черниговка Бердянского района Запорожской области системы органов государственной власти РФ, в том числе правоохранительной, в апреле 2022 года перешёл на сторону врага и по собственной инициативе добровольно начал «службу» в подчинении оккупационной администрации РФ.

Приговором суда первой инстанции гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 111 (Государственная измена) УК Украины, и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, с лишением права занимать должности в органах государственной власти (в том числе в правоохранительных) и местного самоуправления сроком на 3 года. Лишён специального звания «старший лейтенант полиции».

В апелляционной жалобе защитник обвиняемого просил отменить приговор Вольнянского районного суда Запорожской области и закрыть уголовное производство ввиду отсутствия достаточных доказательств для подтверждения вины его подзащитного.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел по результатам рассмотрения апелляционной жалобы в открытом судебном заседании решила отклонить апелляционную жалобу стороны защиты и оставить приговор суда первой инстанции без изменений.

Поскольку осуждённый находится на временно оккупированной территории смт. Черниговка Запорожской области, начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания (дело № 314/139/23).

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