Погодилися працювати на ворога — у Запоріжжі апеляційний суд переглянув заочні вироки засудженим за держзраду

У Бердянську жінка, яка працювала у пляжному кафе, погодилася на посаду у незаконно створеному правоохоронному органі.

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Запорізький апеляційний суд повідомляє про розгляд апеляційних скарг обвинувачених у колабораційній діяльності та державній зраді, що відбувся 29 травня.

Так, у відкритому судовому засіданні було розглянуто апеляційну скаргу захисника обвинуваченої на вирок Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 7 лютого 2025 року.

За інформацією Запорізького апеляційного суду, жінка, яка до повномасштабного вторгнення працювала у пляжному кафе, обвинувачується у тому, що після тимчасової окупації державою-агресором території м. Бердянськ Запорізької області, а саме не пізніше вересня 2022 року, добровільно зайняла посаду т.зв. «инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения отдела гибдд» у незаконну правоохоронному органі т.зв. «увд по г.Бердянск и Бердянскому району».

Перебуваючи на вказаній посаді, вона здійснювала чергування, агітацію місцевого населення, зокрема організовувала та проводила пропагандистські масові заходи у закладах та установах шкільної освіти у м. Бердянськ, знімалася у пропагандистських відео.

Вироком місцевого суду громадянку визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 7 статті 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 13 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та в правоохоронних органах на строк 15 років із конфіскацією усього належного їй майна.

Не погодившись з таким вироком, захисник обвинуваченої подала апеляційну скаргу, в якій посилалась на те, що обвинувачена, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, була змушена працевлаштуватися в незаконних правоохоронних органах, а її діяльність обмежувалася виключно виконанням обов'язків у межах забезпечення громадського порядку. Просила вирок суду першої інстанції скасувати, кримінальне провадження закрити.

За результатами розгляду апеляційної скарги, колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ було вирішено залишити апеляційну скаргу без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Оскільки обвинувачена перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території, строк відбування покарання буде рахуватись з моменту її фактичного затримання.

Кримінальне провадження здійснювалось за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження (справа № 331/1932/24).

Також колегія суддів розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого на вирок Вільнянського районного суду Запорізької області від 7 березня 2025 року, яким його визнано винним у вчиненні державної зради.

Чоловік, будучи громадянином України та перебуваючи на посаді слідчого слідчого Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, бажаючи допомогти окупаційній адміністрації РФ та зробити свій особистий внесок для утворення та функціонування на території Запорізької області та, зокрема, смт. Чернігівка Бердянського району Запорізької області системи органів державної влади РФ, у тому числі правоохоронної, в квітні 2022 року перейшов на бік ворога, та з власної ініціативи добровільно розпочав «службу» в підпорядкуванні окупаційної адміністрації РФ.

Вироком суду першої інстанції громадянина визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111 (Державна зрада) КК України, та призначено йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (у тому числі у правоохоронних) та місцевого самоврядування строком на 3 роки. Позбавлено спеціального звання «старший лейтенант поліції».

В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив скасувати вирок Вільнянського районного суду Запорізької області і закрити кримінальне провадження у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості його підзахисного.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ за результатами розгляду апеляційної скарги у відкритому судовому засіданні вирішила відхилити апеляційну скаргу сторони захисту та залишити вирок суду першої інстанції без змін.

Оскільки засуджений перебуває на тимчасово окупованій території смт. Чергінівка Запорізької області початок строку відбування покарання буде рахуватись з моменту його фактичного затримання (справа № 314/139/23).

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