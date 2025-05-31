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У Чернівцях засудили зловмисника, який зґвалтував і пограбував 10-річну дитину

17:07, 31 травня 2025
Чоловік вкрав у дівчинки 200 гривень.
У Чернівцях засудили зловмисника, який зґвалтував і пограбував 10-річну дитину
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У Чернівцях засудили до 13 років позбавлення волі чоловіка, який зґвалтував та пограбував 10-річну дівчинку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Навесні минулого року 32-річний чоловік зупинив дитину, яка проїжджала на велосипеді у світлу пору доби по вулиці біля річки. Використовуючи свою фізичну перевагу над нею, скориставшись безпорадним станом і неможливістю чинити опір, взяв її на руки та поніс у чагарники, де зґвалтував.

Після вчиненого, він відкрито викрав з її рюкзака 200 гривень і втік.

Засуджений заперечував свою вину, однак зібрані докази у повній мірі підтвердили, що саме він скоїв злочини відносно малолітньої потерпілої.

«Суд першої інстанції цілком обґрунтовано сприймав покази неповнолітньої потерпілої у сукупності із іншими доказами, які зібрані у даному кримінальному провадженні та зважив на детальність та послідовність показань неповнолітньої потерпілої, які підтверджені і висновками експертиз», - зазначив апеляційний суд.

Інформація про засудженого включена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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