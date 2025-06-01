Для чого потрібна перевірка лічильника газу: важлива інформація для споживачів

Коли проводиться перевірка лічильників.

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У Нафтогазі пояснили, чому газовий лічильник потребує періодичної перевірки. Як і будь-який механізм, лічильник газу має потребу в регулярній повірці, щоб підтвердити його справність та коректність показників. Від правильних показників залежить сума у платіжці, яку ви отримаєте.

Перевірка лічильників проводиться залежно від їх класу точності: для лічильників класу точності 1 період повірки — два роки, для класу точності 1,5 — вісім років.

Якщо ви сумніваєтесь у правильності показників або лічильник був пошкоджений, є можливість запросити позачергову повірку. Окрім того, перевірку можна провести, якщо лічильник не експлуатувався тривалий час.

Всі роботи з повірки лічильника, а також демонтаж, транспортування та монтаж здійснюються за рахунок оператора газорозподільчої мережі вашого регіону.

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