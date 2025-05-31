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Українцям відповіли, чи можна сплачувати добровільні внески для пенсії у проміжку між зміною роботи

23:31, 31 травня 2025
Пенсійний фонд роз'яснив, що громадяни можуть робити добровільні внески до системи пенсійного страхування навіть у період між звільненням і працевлаштуванням.
Українцям відповіли, чи можна сплачувати добровільні внески для пенсії у проміжку між зміною роботи
Джерело фото: Freepik
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Українці мають можливість сплачувати добровільні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в період між звільненням і працевлаштуванням. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Зокрема, такий платіж можна здійснювати не тільки під час офіційного працевлаштування, а й між роботою, або після звільнення до нового працевлаштування, а також до призначення пенсії.

Для тих, хто бажає укласти договір про добровільну сплату страхових внесків, вся необхідна інформація доступна у відео нижче:

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