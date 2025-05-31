Украинцам ответили, можно ли платить добровольные взносы для пенсии в промежутке между сменой работы

Пенсионный фонд разъяснил, что граждане могут делать добровольные взносы в систему пенсионного страхования в период между увольнением и трудоустройством.

Источник фото: Freepik

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Украинцы могут оплачивать добровольные взносы на обязательное государственное пенсионное страхование в период между увольнением и трудоустройством. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

В частности, такой платеж можно осуществлять не только в период официального трудоустройства, но и между работой, а также после увольнения до нового трудоустройства, а также до назначения пенсии.

Для тех, кто желает заключить договор о добровольной оплате страховых взносов, вся необходимая информация доступна в видео ниже:

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