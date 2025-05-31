В Житомирской области избили инспекторов патрульной полиции

Весь ход событий попал на нагрудные видеорегистраторы полицейских.

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В Народицкой громаде Житомирской области 22 мая были избиты двое полицейских. Как сообщили в полиции, инцидент произошел, когда инспекторы сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Во время общения с 36-летним водителем, полицейские заподозрили, что он находится в нетрезвом состоянии, и предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

В этот момент рядом проходил 37-летний местный житель, который также имел признаки алкогольного опьянения. Без предупреждения он внезапно нанес несколько ударов одному из полицейских, а водитель автомобиля ударил по голове другого патрульного.

Инцидент был зафиксирован на нагрудные видеорегистраторы полицейских. Мужчин задержали в процессуальном порядке. Известно, что старший из задержанных ранее привлекался к ответственности за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Мужчинам предъявили обвинение, и суд уже избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

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