В Ивано-Франковске перед судом предстанет мужчина, который стрелял в полицейского

Следствие установило, что мужчина произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону работника полиции, проводившего следственные действия.

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В Ивано-Франковске в суд направили дело против 36-летнего мужчины, который стрелял в полицейского во время выполнения им служебных обязанностей. Обвинительное заключение было направлено прокурорами Окружной прокуратуры города Ивано-Франковск по факту умышленного причинения легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа, а также незаконного хранения огнестрельного оружия.

В Ивано-Франковской областной прокуратуре сообщили, что следствием было установлено, что в апреле 2025 года мужчина выстрелил в сторону полицейского, который проводил следственные действия. После того как полицейский получил легкие повреждения, преступник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. В его жилище правоохранители обнаружили автомат и патроны, которые он хранил без соответствующих разрешительных документов.

За эти правонарушения мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

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