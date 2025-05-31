Пенсии в Украине — какие доплаты могут получить пенсионеры с 1 июня

Новой индексации пенсий не будет, но некоторые пенсионеры получат доплату.

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В июне новой индексации пенсии не будет. Однако у некоторых пенсионеров выплаты возрастут. В следующем месяце на повышение пенсий могут рассчитывать те, кому в течение месяца исполнится 70, 75 или 80 лет.

Они могут рассчитывать на следующие доплаты:

от 70 лет до достижения 75-летнего возраста – до 300 грн;

от 75 до 80 лет – до 456 грн;

от 80 лет и старше – до 570 грн.

Для того чтобы получать доплату по возрасту до пенсии, не нужно никуда обращаться – перерасчет произойдет автоматически.

Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10340,35 грн.

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