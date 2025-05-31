Пенсії в Україні — які доплати можуть отримати пенсіонери з 1 червня

У червні нової індексації пенсій не буде. Проте у деяких пенсіонерів виплати зростуть. Наступного місяця на підвищення пенсій можуть розраховувати ті, кому впродовж місяця виповниться 70, 75 або 80 років.
Вони можуть розраховувати на такі доплати:
Для того, щоб отримувати доплату за віком до пенсії, не потрібно нікуди звертатися – перерахунок відбудеться автоматично.
Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.
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