️КАС ВС высказался о подтверждении полномочий адвоката на основании ордера на предоставление правовой помощи, поданного в электронной форме

Участники судебного процесса должны подавать процессуальные документы в электронном виде через Единую судебную информационно-коммуникационную систему в соответствии с правилами, установленными Положением об этой системе или правилами отдельных ее модулей.

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Пятый апелляционный административный суд опубликовал позицию КАС ВС по поводу подтверждения полномочий адвоката на основании ордера на оказание правовой помощи, поданного в электронной форме.

Так, КАС ВС в постановлении от 21.05.2025 по делу № 388/2167/24 указал, что процессуальные документы в электронной форме должны подаваться участниками дела в суд с использованием Единой судебной информационно-коммуникационной системы в порядке, установленном Положением об Единой судебной информационно-коммуникационной системе и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

Согласно пункту 16 Положения об ЕСИТС процессуальные документы и доказательства могут подаваться в суд в электронной форме, а процессуальные действия совершаться в электронной форме исключительно с помощью ЕСИТС, за исключением случаев, предусмотренных процессуальным законом, настоящим положением, а также случаев, когда суд, в который подаются документы и доказательства, не интегрирован в ЕСИТС.

Понятие ордера содержится во второй части статьи 26 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и означает письменный документ, который в случаях, установленных этим Законом и другими законами Украины, удостоверяет полномочия адвоката на оказание правовой помощи. Ордер выдается адвокатом, адвокатским бюро или адвокатским объединением и должен содержать подпись адвоката. Совет адвокатов Украины утверждает типовую форму ордера.

КАС ВС обратил внимание, что решением Совета адвокатов Украины от 08 июня 2024 года № 36 «О внесении изменений в Положение об ордере на оказание правовой помощи и в решение Совета адвокатов Украины № 162 от 04 августа 2017 года» пункт 2 Положения изложен в новой редакции: «9. Ордер, выдаваемый адвокатом, осуществляющим свою деятельность индивидуально, подписывается адвокатом (лично или электронной подписью) и удостоверяется печатью адвоката (при ее наличии).»; дополнен пункт 12 Положения новым подпунктом 12.15 следующего содержания: «12.15. Ордер считается подписанным адвокатом (руководителем адвокатского бюро/адвокатского объединения), если в графе «Адвокат» содержится либо личная (физическая) подпись; либо ордер удостоверен электронной подписью; либо электронной подписью удостоверен документ, приложением к которому является ордер».

Таким образом, в случае если ордер приложен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительное наложение отдельной личной («физической») подписи на ордер не требуется.

Следовательно, ордер на оказание правовой помощи, выданный согласно Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который подается в суд в электронной форме через подсистему "Электронный суд", считается должным образом оформленным и подтверждает полномочия адвоката на представительство интересов лица в суде, если такой ордер подписан (удостоверен) квалифицированной электронной подписью (КЭП) адвоката, идентифицирующей его личность, а соответствие ордера типовой форме, утвержденной Советом адвокатов Украины, и наличие в нем всех обязательных реквизитов может быть проверено судом с помощью общедоступных средств, в частности через официальный веб-сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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