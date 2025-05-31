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В Івано-Франківську перед судом постане чоловік, який стріляв у поліцейського

22:29, 31 травня 2025
Слідство встановило, що чоловік здійснив постріл із вогнепальної зброї в сторону працівника поліції, який проводив слідчі дії.
В Івано-Франківську перед судом постане чоловік, який стріляв у поліцейського
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У Івано-Франківську до суду передали справу щодо 36-річного чоловіка, який стріляв у поліцейського під час виконання ним службових обов’язків. Обвинувальний акт направлений прокурорами Окружної прокуратури міста Івано-Франківська за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, а також незаконного зберігання вогнепальної зброї.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили, що слідством було встановлено, що у квітні 2025 року чоловік здійснив постріл у бік поліцейського, який проводив слідчі дії. Після того, як поліцейський отримав легкі ушкодження, зловмисник втік з місця події, але був затриманий незабаром. У його помешканні правоохоронці виявили автомат і патрони, які він зберігав без відповідних дозвільних документів.

За ці правопорушення чоловікові загрожує до семи років ув’язнення.

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прокуратура поліція зброя Івано-Франківськ

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