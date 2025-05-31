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У Житомирській області побили інспекторів патрульної поліції

23:00, 31 травня 2025
Весь перебіг подій потрапив на нагрудні відеореєстратори поліцейських.
У Житомирській області побили інспекторів патрульної поліції
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У Народицькій громаді у Житомирській області побили двох поліцейських. Як повідомили у поліції, інцидент стався 22 травня, коли інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив Правила дорожнього руху. Під час спілкування з 36-річним водієм, поліцейські запідозрили, що він перебуває в нетверезому стані, і запропонували пройти освідування в медичному закладі.

В цей момент неподалік проходив 37-річний місцевий житель, який також мав ознаки алкогольного сп'яніння. Без попередження він раптово завдав кілька ударів одному з поліцейських, а водій автомобіля вдарив по голові іншого патрульного.

Інцидент було зафіксовано на нагрудні відеореєстратори поліцейських. Чоловіків затримали в процесуальному порядку. Відомо, що старший із затриманих раніше притягувався до відповідальності за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловікам повідомили про підозру, а суд уже обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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суд поліція Житомирська область

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