Для чего нужна проверка счетчика газа: важная информация для потребителей

Когда производится проверка счетчиков.

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В Нафтогазе объяснили, почему газовый счетчик требует периодической проверки. Как и любой механизм, счетчик газа нуждается в регулярной поверке, чтобы подтвердить его исправность и корректность показаний. От правильных показателей зависит сумма в платежке, которую вы получите.

Поверка счетчиков проводится в зависимости от их класса точности: для счетчиков класса точности 1 период поверки — два года, для класса точности 1,5 — восемь лет.

Если вы сомневаетесь в правильности показаний или счетчик был поврежден, есть возможность запросить внеочередную поверку. Кроме того, проверку можно провести, если счетчик не использовался длительное время.

Все работы по поверке счетчика, а также демонтаж, транспортировка и монтаж осуществляются за счет оператора газораспределительной сети вашего региона.

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