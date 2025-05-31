В Черновцах осудили злоумышленника, изнасиловавшего и ограбившего 10-летнего ребенка

Мужчина украл у девочки 200 гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновцах приговорили к 13 годам лишения свободы мужчину, который изнасиловал и ограбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Весной прошлого года 32-летний мужчина остановил ребенка, который проезжал на велосипеде в светлое время суток по улице у реки. Используя свое физическое преимущество над ней, воспользовавшись беспомощным состоянием и невозможностью сопротивляться, взял его на руки и понес в кустарники, где изнасиловал.

После совершенного он открыто похитил из ее рюкзака 200 гривен и скрылся.

Осужденный отрицал свою вину, однако собранные доказательства в полной мере подтвердили, что именно он совершил преступления в отношении малолетней потерпевшей.

«Суд первой инстанции вполне обоснованно воспринимал показания несовершеннолетней потерпевшей в совокупности с другими доказательствами, которые собраны в данном уголовном производстве и учел подробность и последовательность показаний несовершеннолетней потерпевшей, которые подтверждены и выводами экспертиз», - отметил апелляционный суд в постановлении.

Информация о осужденном включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.