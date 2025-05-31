В Пенсионном фонде рассказали, что учитывают при начислении доплаты за сверхурочный стаж

Доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

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Пенсионный фонд в Винницкой области рассказывает, что в Украине пенсионеры, у которых имеется стаж, превышающий установленную законом норму, могут получить доплату к своим выплатам. За каждый полный год «лишнего» страхового стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от её рассчитанного размера. Эта доплата осуществляется и в 2025 году.

Как определяется сверхнормативный стаж?

Это зависит от того, когда человек вышел на заслуженный отдых:

если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхнормативный стаж считается свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет для женщин;

если пенсия назначена после октября 2011 года – свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

Если человек имеет больше стажа, чем требуется, устанавливают доплату: за каждый полный «дополнительный» год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от её базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.

Какой будет размер доплаты?

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн. Соответственно, каждый год сверхнормативного стажа добавит к пенсии 23,61 грн (2361 × 1%). Например, за 10 лет сверхнормативного стажа пенсионер получает дополнительно 236,1 грн в месяц (10 × 23,61).

Отметим, что имеющийся у лица сверхнормативный стаж не может быть ограничен.

А что с работающими пенсионерами?

Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, который действовал на момент назначения пенсии. После увольнения размер выплат может быть перерасчитан согласно актуальным данным.

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