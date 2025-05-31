Сохранится ли пенсия за выслугу лет при мобилизации бывшего работника полиции — разъяснение

После увольнения со службы пенсия выплачивается с учетом дополнительного стажа, полученного человеком во время службы в армии.

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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, сохранится ли пенсия за выслугу лет во время мобилизации бывшего сотрудника полиции.

Отмечается, что выплата пенсии будет продлена. Пенсионерам из числа военнослужащих и лиц, получающих пенсию по этому закону, в случае призыва их на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятие на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные силы, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, окончание или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается.

После увольнения со службы выплата пенсии производится с учетом дополнительной выслуги лет, приобретенной во время прохождения военной службы.

В случае если новый размер пенсии будет ниже предыдущего, выплата будет продолжаться в размере, который получал пенсионер до мобилизации.

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