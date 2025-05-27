Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 27 мая рассмотрел законопроекты 13165, 13165-1 и 13165-2, касающиеся обновления процедур подачи деклараций добропорядочности судей. В первом чтении поддержан альтернативный законопроект 13165-2 как наиболее сбалансированный.
По словам главы комитета Дениса Маслова, рекомендованный законопроект 13165-2, инициатором которого выступил народный депутат Иван Калаур, предусматривает следующее:
«В целом, изменение этих процедур является частью обязательств Украины в рамках Ukraine Facility и условием для получения следующего транша финансовой помощи от ЕС», — подытожил Денис Маслов.
Вместе с тем, как отметил глава Комитета Денис Маслов, еще необходимо провести тщательную дискуссию относительно содержания самой декларации.
«Это должен быть инструмент профессиональной оценки, а не средство постоянного административного давления на судей. Имущественные вопросы уже охвачены антикоррупционными проверками — и это и так отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи. Дублировать эти процедуры — нет никакого смысла», — отметил Маслов.
Следует отметить, что 23 мая Пленум Верховного Суда сделал вывод относительно «базового» законопроекта 13165 авторства Кабмина.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Пленум Верховного Суда решил предложить парламенту отклонить законопроект 13165. В то же время законопроекты 13165-1 и 13165-2 — доработать с учетом замечаний, изложенных в заключении Пленума ВС.
Автор: Наталя Мамченко
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