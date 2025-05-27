Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей

19:07, 27 мая 2025
ВККС сможет инициировать проверку декларации добропорядочности — как по собственной инициативе, так и по обращению.
Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 27 мая рассмотрел законопроекты 13165, 13165-1 и 13165-2, касающиеся обновления процедур подачи деклараций добропорядочности судей. В первом чтении поддержан альтернативный законопроект 13165-2 как наиболее сбалансированный.

По словам главы комитета Дениса Маслова, рекомендованный законопроект 13165-2, инициатором которого выступил народный депутат Иван Калаур, предусматривает следующее:

  • одна декларация вместо двух: добросовестность + родственные связи, подается ежегодно до 1 мая;
  • ВККС сможет инициировать проверку — как по собственной инициативе, так и по обращению;
  • проверка охватывает только последний отчетный период;
  • судья будет проинформирован о начале, продолжении и результате проверки и сможет предоставить пояснения и замечания;
  • публичное рассмотрение результатов — на заседании ВККС с участием судьи;
  • решение ВККС по итогам проверки можно обжаловать в суде — в случае обжалования оно не публикуется и не включается в досье до завершения судебного разбирательства;
  • ошибки и неточности в декларации не будут автоматической основой для увольнения в рамках дисциплинарного производства.

«В целом, изменение этих процедур является частью обязательств Украины в рамках Ukraine Facility и условием для получения следующего транша финансовой помощи от ЕС», — подытожил Денис Маслов.

Вместе с тем, как отметил глава Комитета Денис Маслов, еще необходимо провести тщательную дискуссию относительно содержания самой декларации.

«Это должен быть инструмент профессиональной оценки, а не средство постоянного административного давления на судей. Имущественные вопросы уже охвачены антикоррупционными проверками — и это и так отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи. Дублировать эти процедуры — нет никакого смысла», — отметил Маслов.

Следует отметить, что 23 мая Пленум Верховного Суда сделал вывод относительно «базового» законопроекта 13165 авторства Кабмина.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Пленум Верховного Суда решил предложить парламенту отклонить законопроект 13165. В то же время законопроекты 13165-1 и 13165-2 — доработать с учетом замечаний, изложенных в заключении Пленума ВС.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал одобрить законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей

ВККС сможет инициировать проверку декларации добропорядочности — как по собственной инициативе, так и по обращению.

После конкурса в апелляционные суды, кадровая ситуация в судах может стать еще хуже – Высший совет правосудия

Значительная часть судей из судов первой инстанции, могут стать судьями апелляционных судов, тогда как отбор в суды первой инстанции только набирает обороты.

НАПК выявило нарушений в декларациях должностных лиц ТЦК на 36,8 млн грн – при этом проверило только 18 деклараций

Агентство по вопросам предотвращения коррупции за 2024-2025 годы успело провести полные проверки только 18 деклараций должностных лиц ТЦК.

БП ВС пришлось отменить решение по делу о затоплении квартиры после решения ЕСПЧ, который указал на обязанность судов установить факт своевременного получения сторонами судебных повесток или копий жалоб

Каждая сторона должна иметь возможность ознакомиться с замечаниями или доказательствами, представленными другой стороной, включая апелляционную жалобу другой стороны, и предоставить свои замечания – Большой Палате Верховного Суда пришлось направить малозначительное дело на новое рассмотрение после решения ЕСПЧ.

Женщина просила установить факт проживания одной семьей без регистрации брака с мужчиной, но при этом состояла в браке с другим – что решил Верховный Суд

Верховный Суд указал, что нахождение женщины в зарегистрированном браке делает невозможным установление судом факта ее совместного проживания с другим мужчиной одной семьей без регистрации брака.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду