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Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

19:07, 27 травня 2025
ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.
Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики 27 травня розглянув законопроекти 13165, 13165-1 та 13165-2, які стосуються оновлення процедур подання декларацій доброчесності суддів. У першому читанні підтримано альтернативний законопроект 13165-2 як найбільш збалансований.

За словами голови комітету Дениса Маслова, рекомендований законопроект 13165-2, ініціатором якого виступив народний депутат, Іван Калаур, передбачає наступне:

  • одна декларація замість двох: доброчесність + родинні зв’язки, подається щороку до 1 травня;
  • ВККС зможе ініціювати перевірку — як за власною ініціативою, так і за зверненням;
  • перевірка охоплює лише останній звітний період;
  • суддя буде поінформований про початок, продовження та результат перевірки і зможе надати пояснення та зауваження;
  • публічний розгляд результатів — на засіданні ВККС за участю судді;
  • рішення ВККС за наслідками перевірки можна оскаржити в суді — у разі оскарження воно не публікується і не потрапляє до досьє до завершення судового розгляду;
  • помилки та неточності у декларації не будуть автоматичною підставою для звільнення в межах дисциплінарного провадження.

«Загалом, зміна цих процедур є частиною зобов’язань України в межах Ukraine Facility та умовою для отримання наступного траншу фінансової допомоги від ЄС», підсумував Денис Маслов.

Втім, як зазначив голова Комітету Денис Маслов, ще потрібно провести ретельну дискусію щодо змісту самої декларації.

«Це має бути інструмент фахової оцінки, а не засіб постійного адміністративного тиску на суддів. Майнові питання вже охоплені антикорупційними перевірками — і це й так окрема підстава для дисциплінарної відповідальності судді. Дублювати ці процедури — немає жодного сенсу», зазначив Маслов.

Слід зазначити, що 23 травня Пленум Верховного Суду зробив висновок стосовно «базового» законопроекту 13165 авторства Кабміну.

Як писала «Судово-юридична газета», Пленум Верховного Суду вирішив запропонувати парламенту відхилити законопроект 13165. Натомість законопроекти 13165-1 та 13165-2 – доопрацювати з урахуванням застережень, викладених у висновку Пленуму ВС.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя ВККС Верховна Рада України

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Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

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