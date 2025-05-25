В Киевской области количество пострадавших возросло до 23 человек, — в полиции показали фото последствий удара РФ

В результате ночной атаки российских дронов и ракет разрушены здания, погибли четыре человека, среди пострадавших — дети.

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Российские оккупанты в ночь на 25 мая обстреляли Киевскую область. В результате вражеских действий зафиксированы разрушения.

Количество пострадавших в Киевской области возросло до 23 человек, 4 человека погибли. Об этом сообщает Национальная полиция.

В Обуховском районе произошло возгорание ангара и здания. Во время тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тела двух погибших — женщины и мужчины.

В Белой Церкви из-за падения обломков вражеского беспилотника вспыхнул пожар в частном доме. Пострадали пятеро человек, среди них двое детей.

В Бучанском районе поврежден жилой дом. 49-летний хозяин погиб на месте от полученных травм.

В Фастовском районе во время тушения пожара в одном из домов спасатели обнаружили тело человека. Кроме того, пострадали десять человек, среди них — один малолетний ребенок и двое несовершеннолетних.

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