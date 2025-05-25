На Київщині кількість постраждалих зросла до 23 осіб, — у поліції показали фото наслідків удару РФ

Внаслідок нічної атаки російських дронів та ракет зруйновано будівлі, загинули четверо людей, серед постраждалих — діти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські окупанти вночі 25 травня обстріляли Київську область. Внаслідок ворожих дій зафіксовані руйнування.

Кількість постраждалих на Київщині зросла до 23 осіб, 4 людей загинули. Про це повідомляє Національна поліція.

В Обухівському районі сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили тіла двох загиблих: жінки та чоловіка.

У Білій Церкві внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у приватному будинку. Травмовано пʼятеро осіб, серед яких двоє дітей.

На Бучанщині пошкоджено будинок. 49-річний господар від отриманих травм загинув на місці.

У Фастівському районі під час гасіння пожежі в одному із будинків рятувальники виявили тіло людини. Крім того, травмовано десять осіб, серед них одна малолітня дитина та двоє неповнолітніх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.