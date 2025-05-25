Київ відзначає День міста — що ще святкують 25 травня

Традиційно день народження Києва відзначають в останню неділю травня: у 2025 році свято припадає на 25 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

25 травня в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Традиційно День Києва відзначають в останню неділю травня. У 2025 році свято припадає на 25 травня, однак урочисті заходи тривають упродовж усього вікенду.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, місто заснував полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назва столиці походить від імені Кия – найстаршого з трьох братів.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1 500 років. Цьогоріч столиця України святкує своє 1543-річчя.

Також 25 травня відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей, Міжнародний день героїв боротьби з тоталітаризмом, День Африки, Всесвітній день футболу, Міжнародний день без пластику, Всесвітній день хірургії, День рушника, Всесвітній день щитоподібної залози, День філолога.

В Україні - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, День хіміка.

Православна церква - Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Календар важливих подій за 25 травня:

996 рік — у Києві освячують першу на Русі кам'яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці);

1502 рік — португальці в день Святої Олени відкривають острів, який назвали на честь святої;

1521 рік — Вормським едиктом Карл V проголошує Мартина Лютера єретиком і забороняє друкувати і поширювати його праці;

1810 рік — у Буенос-Айресі відбувається Травнева революція, з якої розпочинається процес утворення держави Аргентина;

1926 рік — вбивають Симона Петлюру;

1996 рік — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановлює нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см;

1996 рік — у Кошиці словак Ю. Барбаріч тягне на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра;

1996 рік — у Києві відновлюють пам'ятник княгині Ользі, зруйнований 1919 року;

1997 рік — шрі-ланкієць А.Джоакім встановлює світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин;

1999 рік — боксер-важковаговик Майк Тайсон виходить на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв;

2001 рік — у Сан-Франциско (США) з'являється новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин;

2014 рік — в Україні обирають Президента України Петра Порошенка;

2020 рік — в Міннеаполісі (США) під час затримання вбивають чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричиняє масові протести серед населення з жертвами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.