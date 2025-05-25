Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Киев отмечает День города — что еще празднуют 25 мая

10:40, 25 мая 2025
Традиционно, день рождения Киева отмечают в последнее воскресенье мая: в 2025 году праздник приходится на 25 мая.
Киев отмечает День города — что еще празднуют 25 мая
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

25 мая в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в разные годы произошли важные события.

Традиционно День Киева празднуется в последнее воскресенье мая. В 2025 году праздник выпадает на 25 мая, однако торжественные мероприятия проходят на протяжении всего уикенда.

Официальной датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основал полянский князь Кий вместе с братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбидью. Название столицы происходит от имени Кия — старшего из трёх братьев.

Впервые День Киева отметили в 1982 году — тогда городу исполнилось 1500 лет. В этом году столица Украины празднует своё 1543-летие.

Также 25 мая отмечаются Международный день пропавших без вести детей, Международный день героев борьбы с тоталитаризмом, День Африки, Всемирный день футбола, Международный день без пластика, Всемирный день хирургии, День полотенца, Всемирный день щитовидной железы, День филолога.

В Украине также празднуются День Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также День химика.

Православная церковь чтит Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Календарь важных событий за 25 мая:

996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1502 год — португальцы в день Святой Елены открывают остров, который назвали в честь святой;

1521 год — Вормским эдиктом Карл V провозглашает Мартина Лютера еретиком и запрещает печатать и распространять его труды;

1810 год — в Буэнос-Айресе происходит Майская революция, с которой начинается процесс образования государства Аргентина;

1926 год — убивают Симона Петлюру;

1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;

1996 год — в Кошице словак Ю. Барбарич тянет на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние — 8,2 метра;

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, разрушенный в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

1999 год — боксер-тяжеловес Майк Тайсон выходит на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей;

2001 год – в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин;

2014 год — в Украине выбирают Президента Украины Петра Порошенко;

2020 год — в Миннеаполисе (США) при задержании убивают чернокожего американца Джорджа Флойда, что приводит к массовым протестам среди населения с жертвами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Киев какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал, что государство Украина не несет ответственности за вред, причиненный владельцу недвижимости в результате вооруженной агрессии РФ, поскольку государство установило механизм компенсации

Истец указывал, что в результате артиллерийских обстрелов его дом был полностью разрушен, и считал, что обязанность по возмещению в полном объеме лежит на государстве Украина и РФ.

Если кандидата на должность судьи по дороге на экзамен задержит ТЦК, то уважительность или неуважительность его неявки определит ВККС

Кандидатам на должности судей все же желательно уведомить Комиссию об обстоятельствах, препятствующих сдаче экзамена.

«Вы квартирант и человек с Востока» – в суде поссорились судьи из восточной и западной областей Украины

Кто из судей говорит правду, а кто – нет, понять пока сложно.

Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов

Маслов указал, что конкурентный уровень судейского вознаграждения и зарплаты для аппарата судов предусмотрен Дорожной картой по вопросам верховенства права для переговоров с ЕС, однако пока не подписан ни закон о реформе оплаты труда госслужащих, ни о доплатах судьям.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області