Киев отмечает День города — что еще празднуют 25 мая

Традиционно, день рождения Киева отмечают в последнее воскресенье мая: в 2025 году праздник приходится на 25 мая.

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25 мая в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в разные годы произошли важные события.

Традиционно День Киева празднуется в последнее воскресенье мая. В 2025 году праздник выпадает на 25 мая, однако торжественные мероприятия проходят на протяжении всего уикенда.

Официальной датой основания Киева считается 482 год. По легенде, город основал полянский князь Кий вместе с братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбидью. Название столицы происходит от имени Кия — старшего из трёх братьев.

Впервые День Киева отметили в 1982 году — тогда городу исполнилось 1500 лет. В этом году столица Украины празднует своё 1543-летие.

Также 25 мая отмечаются Международный день пропавших без вести детей, Международный день героев борьбы с тоталитаризмом, День Африки, Всемирный день футбола, Международный день без пластика, Всемирный день хирургии, День полотенца, Всемирный день щитовидной железы, День филолога.

В Украине также празднуются День Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также День химика.

Православная церковь чтит Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Календарь важных событий за 25 мая:

996 год — в Киеве освящают первую на Руси каменную Десятинную церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы);

1502 год — португальцы в день Святой Елены открывают остров, который назвали в честь святой;

1521 год — Вормским эдиктом Карл V провозглашает Мартина Лютера еретиком и запрещает печатать и распространять его труды;

1810 год — в Буэнос-Айресе происходит Майская революция, с которой начинается процесс образования государства Аргентина;

1926 год — убивают Симона Петлюру;

1996 год — в Ене чешский легкоатлет Ян Железны устанавливает ныне действующий мировой рекорд в метании копья — 98 м 48 см;

1996 год — в Кошице словак Ю. Барбарич тянет на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние — 8,2 метра;

1996 год — в Киеве восстанавливают памятник княгини Ольге, разрушенный в 1919 году;

1997 год — шри-ланкиец А.Джоаким устанавливает мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут;

1999 год — боксер-тяжеловес Майк Тайсон выходит на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей;

2001 год – в Сан-Франциско (США) появляется новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин;

2014 год — в Украине выбирают Президента Украины Петра Порошенко;

2020 год — в Миннеаполисе (США) при задержании убивают чернокожего американца Джорджа Флойда, что приводит к массовым протестам среди населения с жертвами.

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