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В Великобритании обвинили Белый дом во вмешательстве во внутренние дела из-за встречи американцев с британскими активистами

09:56, 25 мая 2025
Газета The Telegraph утверждает, что американские должностные лица администрации Трампа встречались с британскими активистами.
В Великобритании обвинили Белый дом во вмешательстве во внутренние дела из-за встречи американцев с британскими активистами
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Администрацию президента США Дональда Трампа обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Великобритании после того, как стало известно о визите американских чиновников в Лондон и их встрече с местными активистами, выступающими против абортов. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По информации источников, делегация из пяти представителей Госдепартамента США посетила Великобританию в марте в рамках «миссии по сбору фактов». Группу возглавлял старший советник Сэмюэл Сэмсон.

Основная цель визита — собрать информацию о состоянии свободы слова в стране и передать ее в Белый дом.

Так, американские чиновники встретились с пятью британскими активистами, которых ранее задерживали за молчаливые протесты у клиник, где проводят аборты.

Также делегация провела встречи с представителями МИД Великобритании и обратилась к медиарегулятору Ofcom с критикой в адрес Закона о безопасности в интернете — документа, который, по сообщениям, вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

The Telegraph отмечает, что встреча с активистами проходила конфиденциально в одном из офисных зданий в Лондоне. Издание также подчеркивает, что поездка якобы является свидетельством готовности Белого дома влиять на внутренние процессы в других странах, когда речь идет о вопросах демократии, прав человека или свободы выражения мнений.

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США Дональд Трамп Великобритания Великобритания

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