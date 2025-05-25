Украина стала центром спора на теледебатах между кандидатами в президенты Польши Тшасковским и Навроцким

Кандидаты обменялись обвинениями в поддержке Украины, вспомнили аннексию Крыма и высказали противоположные позиции в отношении НАТО.

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Во время телевизионных дебатов в Польше, которые состоялись накануне, тема Украины стала одним из ключевых элементов дискуссии между кандидатами Каролем Навроцким и Рафалом Тшасковским.

Оба политика сделали ряд резких заявлений и упомянули как Президента Украины Владимира Зеленского, так и ситуацию с Крымом.

Как сообщает PAP, дебаты проходили в формате взаимных вопросов в шести тематических блоках — от здравоохранения до мировоззрения. Вопросы, связанные с миграцией и Украиной, неоднократно поднимались в обговорении.

Кароль Навроцкий обвинил своего оппонента в дезинформации относительно его роли в принятии решений на уровне ЕС о поддержке украинцев. Тшасковский, кандидат от «Гражданской коалиции», заявил, что речь идёт о постановлении 2015 года.

В ответ Навроцкий подчеркнул: «Я не думаю, что в 2015 году в Украине уже шла война», — на что Тшасковский ответил, что оккупация Крыма уже является военными действиями.

В блоке, посвящённом вопросам безопасности, Тшасковский упрекнул Навроцкого за его позицию по вступлению Украины в НАТО, сравнив её с риторикой Путина. В ответ Навроцкий заявил: «Я говорю на языке польских женщин и мужчин... Если президент Зеленский относится к нам плохо, мы имеем право об этом говорить. И миллионы поляков в Польше сегодня хотели бы это сказать, но не могут, потому что сразу появляется ярлык: “вы транслируете путинскую пропаганду”».

Он также выразил претензии по поводу украинского экспорта, в частности зерна, заявив, что это создаёт нечестную конкуренцию для польских производителей.

После дебатов кандидаты обменялись оценками друг друга. Навроцкий заявил, что ничего нового от Тшасковского не услышал, но уверен, что сами дебаты станут для него важным шагом к победе. Тшасковский, в свою очередь, отметил, что делать ставку нужно на опыт и способность сотрудничать с правительством.

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