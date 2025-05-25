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Україна стала центром суперечки на теледебатах між кандидатами у президенти Польщі Тшасковським і Навроцьким

10:14, 25 травня 2025
Кандидати обмінялися звинуваченнями щодо підтримки України, згадали анексію Криму і висловили протилежні позиції стосовно НАТО.
Україна стала центром суперечки на теледебатах між кандидатами у президенти Польщі Тшасковським і Навроцьким
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Під час теледебатів у Польщі, що відбулися напередодні, тема України стала одним із головних елементів дискусії між кандидатами Каролем Навроцьким і Рафалом Тшасковським.

Обидва політики висловили низку різких заяв і згадали як українського Президента Володимира Зеленського, так і ситуацію з Кримом.

Як повідомляє PAP, на дебатах, що пройшли у форматі взаємних запитань у шести блоках (від охорони здоров’я до світогляду), питання, пов’язані з міграцією та Україною, неодноразово порушувалися.

Кароль Навроцький звинуватив опонента в дезінформації щодо його ролі в ухваленні рішень на рівні ЄС про підтримку українців. Тшасковський, кандидат від «Громадянської коаліції», заявив, що йдеться про постанову 2015 року.

У відповідь Навроцький підкреслив: «Я не думаю, що у 2015 році в Україні вже була війна», — на що Тшасковський відповів, що окупація Криму вже є війною.

У безпековому блоці дебатів Тшасковський дорікнув Навроцькому за позицію щодо вступу України до НАТО, порівнявши її з риторикою Путіна. У відповідь Навроцький заявив: «Я говорю мовою польок і поляків... Якщо президент Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло «ви говорите путінську пропаганду».

Також він висловив претензії щодо українського експорту, зокрема зерна, заявивши, що це створює несправедливу конкуренцію для польських виробників.

Після дебатів кандидати обмінялися оцінками один одного. Навроцький вважає, що нічого нового не почув, але переконаний, що дебати стануть ключовим кроком до його перемоги. Тшасковський натомість наголосив, що ставку потрібно робити на досвід і співпрацю з урядом.

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Польща

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