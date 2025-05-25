У Великій Британії звинуватили Білий дім у втручанні у внутрішні справи через зустріч американців з британськими активістами

Газета The Telegraph стверджує, що американські посадовці адміністрації Трампа зустрічалися з британськими активістами.

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Адміністрацію президента США Дональда Трампа звинувачують у втручанні у внутрішні справи Великої Британії після того, як стало відомо про візит американських чиновників до Лондона та їхню зустріч з місцевими активістами, які виступають проти абортів. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За інформацією джерел, делегація з п’яти представників Державного департаменту США відвідала Британію в березні в рамках «місії зі збору фактів». Очолював групу старший радник Семюел Семсон.

Основна мета — зібрати інформацію про стан свободи слова у країні та передати її до Білого дому.

Так, американські чиновники зустрілися з п’ятьма британськими активістами, яких раніше затримували за мовчазні протести біля клінік, де проводять аборти.

Також делегація провела зустрічі з представниками МЗС Великої Британії та звернулася до медіарегулятора Ofcom із критикою щодо Закону про онлайн-безпеку — документа, який, за повідомленнями, викликає занепокоєння у Вашингтоні.

The Telegraph вказує, що зустріч з активістами проходила конфіденційно в одному з офісних центрів у Лондоні. Видання також зауважує, що поїздка нібито є свідченням готовності Білого дому впливати на внутрішні процеси в інших країнах, якщо йдеться про питання демократії, прав людини або свободи вираження поглядів.

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