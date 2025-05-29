Уполномоченная Кабмина по вопросам ґендерной политики выяснила, как правильно писать в законах – гендер или ґендер

Как выяснила уполномоченная, в нормативно-правовых актах, официальных документах и публичном пространстве следует писать не «ґендер», а «гендер».

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Уполномоченная Кабмина по вопросам ґендерной политики Катерина Левченко установила, что правильно писать не «ґендер», а «гендер». Об этом она сообщила на своей официальной странице.

«Гендер или ґендер?

Уполномоченная правительства по вопросам гендерной политики Катерина Левченко, с целью обеспечения унифицированного подхода к использованию термина «гендер»/«ґендер» в нормативно-правовых актах, официальных документах и публичном пространстве, обратилась в Национальную комиссию по стандартам государственного языка с запросом о предоставлении профессионального разъяснения его правописания.

Письмом № 2/975/25 от 11 апреля 2025 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка предоставила разъяснение, что написание букв г и ґ урегулировано согласно §§ 5 и 6 раздела I Украинского правописания, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437. Согласно этим нормам, слово «гендер» следует писать с буквой г, что соответствует его этимологическому происхождению из латинского (genus) и греческого (γένος), а также принципам передачи иноязычной лексики в украинском языке.

Правильное написание термина «гендер» является не только языковой нормой, но и важной составляющей формирования единой и последовательной терминологии в сфере гендерной политики. Такая унификация способствует четкости законодательных формулировок, эффективности публичной коммуникации и обеспечению равных прав и возможностей для всех граждан», – указано в сообщении.

Впрочем, название официальной страницы в соцсети пока осталось с буквой «ґ»: «Уполномоченная Кабмина по вопросам ґендерной политики».

Автор: Наталя Мамченко

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