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Уповноважена Кабміну з ґендерної політики з’ясувала, як правильно писати у законах – гендер чи ґендер

13:21, 29 травня 2025
Як з’ясувала уповноважена, у нормативно-правових актах, офіційних документах та публічному просторі треба писати не «ґендер», а «гендер».
Уповноважена Кабміну з ґендерної політики з’ясувала, як правильно писати у законах – гендер чи ґендер
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Уповноважена Кабміну з питань ґендерної політики Катерина Левченко виявила, що правильно писати не «ґендер», а «гендер». Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці.

«Гендер чи ґендер?

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, з метою забезпечення уніфікованого підходу до використання терміну «гендер»/«ґендер» у нормативно-правових актах, офіційних документах та публічному просторі, звернулася до Національної комісії зі стандартів державної мови із запитом щодо надання фахового роз’яснення його правопису.

Листом № 2/975/25 від 11 квітня 2025 року Національна комісія зі стандартів державної мови надала роз’яснення, що написання літер г та ґ унормовано згідно з §§ 5 та 6 розділу І Українського правопису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437. Згідно з цими нормами, слово «гендер» слід писати з літерою г, що відповідає його етимологічному походженню з латинської (genus) та грецької (γένος), а також принципам передачі іншомовної лексики в українській мові.

Правильне написання терміну «гендер» є не лише мовною нормою, а важливою складовою формування єдиної та послідовної термінології у сфері гендерної політики. Така уніфікація сприяє чіткості законодавчих формулювань, ефективності публічної комунікації та забезпеченню рівних прав і можливостей для всіх громадян» – зазначено у повідомленні.

Втім, назва офіційної сторінки у соцмережі поки залишилася з літерою «ґ»: «Уповноважена Кабміну з питань ґендерної політики».

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України

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