У Києві на Оболоні блискавка влучила у вікно багатоповерхівки, відео

Блискавка влучила у вікно житлового будинку під час грози.

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29 травня Київ та область накрила сильна негода з грозами і градом. «Судово-юридична газета» публікувала наслідки грози у столиці.

В Оболонському районі блискавка влучила в багатоповерхівку. Відео інциденту поширють в мережі.

Блискавка влучила у вікно житлового будинку в Оболонському районі Києва під час грози. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через сильну зливу столичні вулиці перетворилися на річки, ускладнюючи рух транспорту та пішоходів. Негода призвела до підтоплення доріг та прибудинкових територій.

Також у мережі повідомляють, що через погодні умови подекуди зникло світло.

Через негоду на дорогах фіксують дуже погану видимість.