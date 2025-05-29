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Національна школа суддів провела підготовку голів судів – хочуть виховувати лідерів судової влади

12:42, 29 травня 2025
Голови судів та заступники голів судів вчились основам кадрової політики, судовому адмініструванню, комунікації з громадськістю та протидії мобінгу в колективі.
Національна школа суддів провела підготовку голів судів – хочуть виховувати лідерів судової влади
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Національна школа суддів України 26–28 травня 2025 року провела масштабну спеціалізовану підготовку з підтримання кваліфікації для голів та заступників голів судів усіх юрисдикцій – місцевих загальних, господарських, адміністративних, апеляційних, Вищого антикорупційного суду й касаційних судів у складі Верховного Суду.

Участь у програмі взяли 181 голова суду та 31 заступник голови суду.

Як зазначив ректор НШСУ Микола Оніщук, Школа суддів планує зосередитись на розвитку управлінських якостей у суддів, які обрані на адміністративні посади в судах.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко та голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик наголосили на важливості управлінської підготовки голів та заступників голів судів як запоруки стабільності правосуддя та посилення його ефективності.

До професійного діалогу з керівниками судів долучилася Голова Рахункової палати Ольга Піщанська, яка представила нову модель зовнішнього аудиту ефективності судової влади. Такий підхід не лише забезпечує фінансовий контроль, а й підвищує рівень прозорості та підзвітності судів.

Голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина розповіла про спільну відповідальність виконавчої та судової влади за розвиток професійної, доброчесної та стійкої державної служби. Вона окреслила ключові виклики, з якими нині стикається система – війна, євроінтеграційний курс та потреба у відновленні країни на основі ефективного управління. На її думку, лише стратегічна співпраця між гілками влади дозволить сформувати публічну службу, здатну відповідати сучасним стандартам та викликам.

Викладацький склад програми об’єднав керівників ключових судових і державних інституцій – Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів України, Державної судової адміністрації, Рахункової палати та НАДС. До них долучилися керівник апарату Вищого антикорупційного суду та представники Національної школи суддів України.

Програма охопила актуальні теми: кадрова політика та суддівське самоврядування; адміністрування судів в умовах змін; мобінг і гендерна рівність; комунікація з громадськістю; парламентський контроль і зовнішній аудит; вплив права ЄС на українське судочинство; правові аспекти застосування європейського ордера на арешт.

Окремий блок підготовки був присвячений Переговорному розділу 23 “Судова влада та основоположні права” – одному з ключових елементів у процесі вступу України до Європейського Союзу.

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суд суддя Школа суддів НШСУ

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