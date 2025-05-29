Национальная школа судей провела подготовку председателей судов – хотят воспитывать лидеров судебной власти

Председатели судов и заместители председателей судов учились основам кадровой политики, судебному администрированию, коммуникации с общественностью и противодействию мобингу в коллективе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная школа судей Украины 26-28 мая 2025 года провела масштабную специализированную подготовку по поддержанию квалификации для председателей и заместителей председателей судов всех юрисдикций – местных общих, хозяйственных, административных, апелляционных, Высшего антикоррупционного суда и кассационных судов в составе Верховного Суда.

Участие в программе приняли 181 председатель суда и 31 заместитель председателя суда.

Как отметил ректор НШСУ Николай Онищук, Школа судей планирует сосредоточиться на развитии управленческих качеств у судей, избранных на административные должности в судах.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко и председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик отметили важность управленческой подготовки председателей и заместителей председателей судов как залога стабильности правосудия и усиления его эффективности.

К профессиональному диалогу с руководителями судов присоединилась председатель Счетной палаты Ольга Пищанская, которая представила новую модель внешнего аудита эффективности судебной власти. Такой подход обеспечивает не только финансовый контроль, но и повышает уровень прозрачности и подотчетности судов.

Глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина рассказала о совместной ответственности исполнительной и судебной власти за развитие профессиональной, добропорядочной и устойчивой государственной службы.

Она наметила ключевые вызовы, с которыми сейчас сталкивается система – война, евроинтеграционный курс и потребность в восстановлении страны на основе эффективного управления. По ее мнению, только стратегическое сотрудничество между ветвями власти позволит сформировать публичную службу, способную отвечать современным стандартам и вызовам.

Преподавательский состав программы объединил руководителей ключевых судебных и государственных институций – Высшей квалификационной комиссии судей, Совета судей Украины, Государственной судебной администрации, Счетной палаты и НАГС. К ним присоединились руководитель аппарата Высшего антикоррупционного суда и представители Национальной школы судей Украины.

Программа охватила актуальные темы: кадровая политика и судейское самоуправление; администрирование судов в условиях изменений; мобинг и гендерное равенство; коммуникация с общественностью; парламентский контроль и внешний аудит; влияние права ЕС на украинское судопроизводство; правовые аспекты применения европейского ордера для ареста.

Отдельный блок подготовки был посвящен Переговорному разделу номер 23 "Судебная власть и основополагающие права" - одному из ключевых элементов в процессе вступления Украины в Европейский Союз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.